CHP lideri Özgür Özel, partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin İmamoğlu-Yavaş tartışması üzerinden Aytunç Erkin tarafından yöneltilen “Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Mansur Yavaş mı adayınız?” sorusuna net yanıt verdi.

Önceliklerinin Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamamasının bir “maliyet” olduğunu belirterek, “Rakibinden korkan korkağa maliyettir. Bu maliyeti ortadan kaldırmamak lazım” dedi. “Benim ‘A, B, C, Z planım İmamoğlu’ dememin sebebi bu” ifadelerini kullanan Özel, İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin sürecin henüz tamamlanmadığını hatırlattı.

"İÇERDE DE OLSA ADAYIMIZ EKREM BAŞKAN"

Özel, öncelikle gidişatı görmeleri gerektiğini vurgulayarak "İçerde de olsa adayımız Ekrem Başkandır. Yeter ki diploması dönsün” derken, İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda bunun siyasi faturasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kesilmesi gerektiğini savunarak "Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil” dedi.

7 MADDEYLE SIRALADI

Olası adayı ise şu 7 maddeyle tarif eden Özel,

Erdoğan’ı yenebilecek,

Eğer halen hapisteyse arkadaşlarını hapisten çıkarabilecek,

Türkiye’yi demokrasiye döndürecek,

Parlamenter sisteme geçişi sağlayacak,

Popüler yönetme yeteneğine sahip olacak,

Toplumun güveneceği ve becerikli bir ismin aday olacağını söyledi.

"ONA ENGEL OLMAK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın adaylığının gündeme gelmesi durumunda ise kararın kişisel tercihlerle değil, toplumsal talep ve verilerle şekilleneceğini söyledi.

Yavaş’ın istemesi ve toplumda güçlü bir karşılık bulması halinde anket sonuçlarına bakılacağını belirten Özel, açık ara kazanabilecek isim kimse onun aday gösterileceğini ifade etti. Bu çerçevede Mansur Yavaş’ın en güçlü seçenek olarak öne çıkması durumunda ise önünü kesmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Özel, Mansur Yavaş’ın adının gündeme gelmesine ilişkin şu cümleleri kurdu:

“Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra. Anketlere bakılır. Anketlerde kazanıyorsa açık farkla. Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez.”