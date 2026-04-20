CHP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Bulgaristan Parlamento Seçimleri Sonuçları” başlıklı dış politika raporu hazırladı. Raporda Bulgaristan Türklerinin partisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin uzun zamandır en düşük oyu alması nedeniyle temsil oranlarının azalabileceğine dikkat çekildi.

Bulgaristan’ın 5 yılda 8’inci seçimini yaptığına dikkat çekilen raporda seçime katılımın yüzde 48,5 olarak gerçekleştiği belirtildi. Raporda yapılan seçimin Bulgaristan’ın iç ve dış politikasının yanı sıra ülkenin AB, ABD ve Rusya arasındaki konumu ve Bulgaristan Türklerinin siyasi geleceği açısından dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Bulgaristan’da Radev döneminden beklentilerin oluştuğuna dikkat çekilen raporda Radev’in yeni dönemde yolsuzluklarla mücadele talimatı verebileceği de kaydedilirken böyle bir gelişmenin ülkedeki Türklerin geleceği açısından da beyaz bir sayfa açabileceğine dikkat çekildi. Bulgaristan Türlerinin partisi olan ve son dönemde Bulgar sermayader Delyan Paevski tarafından yönetilen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin seçimlerde yüzde 5,99 oy aldığı kaydedilen raporda, bu oranın Bulgaristan siyasetinde partinin uzun zamandır aldığı en düşük oy oranı olduğunun da altı çizildi.

Türkleri tek bir çatı altında toplayacak Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Türkler için tercih edilen bir seçenek olduğu ifade edilen raporda aksi durumda Türklerin ülkedeki diğer partiler arasında eriyeceği bunun sonucu olarak da temsil oranlarının zayıflayacağı vurgulandı.

“Geçtiğimiz yıllarda bir cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin kurucu lideri Ahmed Doğan’ın Türkiye’de bulunduğu sırada Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamasının ardından Radev’in ona karşı ‘senin vatanın neresi? Bulgaristan mı, yoksa Türkiye mi, açıkla!’ şeklindeki sert sözleri de hatıralarda canlılığını koruyor” ifadelerine yer verilen raporda, “Radev kapsayıcı ve eşitlikçi görünse de, partisi sosyal demokrat kimliği savunuyor olsa da, oyunu aldığı kitle arasında Bulgar milliyetçilerinin olduğunu, Radev’in onların güvenini tazeleyecek çıkışlar yapabileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor” denildi.

CHP’nin raporunda seçimi kazanan Radev’in Bulgaristan milliyetçilerinden destek amasına rağmen önümüzdeki dönemde Türkler, Pomaklar ve Romanlara yönelik ayrımcı bir politika izlemesinin beklenmediği dile getirildi.