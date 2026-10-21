Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Chery, iCar ürün gamına yeni bir SUV ekledi. V27’nin altında konumlandırılan V25, Çin pazarında ön siparişle satışa sunulurken dört ayrı donanım ve çekiş seçeneğiyle alıcıların karşısına çıktı. İlk kez ağustos ayında sergilenen otomobilin normal satış sürecinin yılın son üç ayında başlaması öngörülüyor.

İCAR V25’TE DÖRT FARKLI FİYAT SEÇENEĞİ

Chery’nin yeni SUV ailesinin giriş modeli olan arkadan çekişli Pro, 20 bin 800 dolarlık ön satış etiketiyle listelendi. Yaklaşık 1 milyon 30 bin TL’ye karşılık gelen bu tutarın ardından, aynı çekiş düzenine sahip Max için 22 bin 300 dolar isteniyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemini kullanan Max+ modelinin fiyatı 24 bin 400 dolar olarak belirlenirken serinin zirvesindeki Ultra, 26 bin 200 dolardan ön siparişe açıldı. Bu iki seçeneğin yaklaşık Türk lirası karşılıkları sırasıyla 1 milyon 210 bin TL ve 1 milyon 300 bin TL düzeyinde. Max versiyonu için açıklanan tutar ise yaklaşık 1 milyon 110 bin TL.

ELEKTRİK MOTORLARI 449 BEYGİRE KADAR GÜÇ ÜRETİYOR

V25’in tek elektrik motorlu, arkadan itişli seçeneği yaklaşık 248 beygirlik performans sunuyor. İki motorla donatılan dört tekerlekten çekişli modeldeyse toplam güç 449 beygire yaklaşıyor.

Hızlanma değerlerinde de iki seçenek arasında fark bulunuyor. Arkadan itişli otomobilin saatte 100 kilometreye ulaşması 8,5 saniye sürerken çift motorlu versiyon aynı seviyeye 5,8 saniyede çıkıyor.

Aracın elektrikli sürüş sistemine, enerji üretimi ve yolculuk mesafesini artırma amacıyla çalışan 1,5 litrelik turbo benzinli ünite eşlik ediyor. Böylece benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç vermek yerine elektrikli sürüş sistemini destekleyen menzil uzatıcı görevini üstleniyor.

ÇİN ÖLÇÜMÜNE GÖRE MENZİL 1.240 KİLOMETRE

CLTC test sonuçları, arkadan itişli V25’in bataryayla 210 kilometre ilerleyebildiğini, menzil uzatıcı devredeyken toplam yol kapasitesinin 1.240 kilometreye çıktığını gösteriyor. Çift motorlu versiyonda ise elektrikli sürüş mesafesi 200 kilometre, toplam menzil 1.210 kilometre olarak duyuruldu.

Yaklaşık 33,67 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya kullanan modelde, doluluk oranının yüzde 30’dan yüzde 80’e yükselmesi uygun şartlarda 15 dakika alıyor.

Açıklanan yakıt tüketimi, seçilen versiyona bağlı olarak 100 kilometrede 1,52-1,54 litre seviyesinde. Bununla birlikte batarya doluluğu azaldığında tüketim 100 kilometrede 6,9-7,15 litre aralığına çıkıyor. Dolayısıyla düşük tüketim değerleri, aracın ne ölçüde elektrikli sürüşle kullanıldığına göre değişiyor.

KÖŞELİ HATLAR VE YÜKSEK GÖVDE YAPISI

V25’in dış görünümünde dik konumlandırılmış ön cam, belirgin çamurluklar ve yatay tavan çizgisi öne çıkıyor. Markanın köşeli gövde anlayışını devam ettiren otomobil, 4.636 milimetre uzunluğa, 1.920 milimetre genişliğe ve 1.855 milimetre yüksekliğe sahip. Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe ise 2.820 milimetre.

Aracın zeminden yüksekliği en düşük noktada 197 milimetre olarak açıklanırken geçebildiği su derinliği 600 milimetreye ulaşıyor. Bagaj kapağı yana doğru açılan SUV’da, kapağın dış bölümüne yerleştirilmiş 22,7 litrelik ek saklama alanı da bulunuyor. Bu bölüm, kamp ve açık hava etkinliklerinde kullanılabilecek ayrıntılar arasında yer alıyor.

KABİNDE DOKUNMATİK EKRAN VE FİZİKSEL DÜĞMELER

İç mekânın merkezine yerleştirilen 15,4 inçlik ekran, multimedya ve bağlantı işlevlerini bir araya getiriyor. Apple CarPlay’in yanı sıra HiCar ve Carlink desteği de sunuluyor. Ekranın altındaki fiziksel kontroller ise bazı işlevlerin dokunmatik panel dışında yönetilmesine olanak tanıyor.

Dinlenme alanı oluşturmak isteyen kullanıcılar, ön koltukların sırtlıklarını geriye yatırarak bu bölümü arka koltuklarla birleştirebiliyor.

ÜST DONANIMDA LİDAR DESTEKLİ SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

V25’in sürüş destek özellikleri, tercih edilen donanım paketine göre değişiyor. Ultra seçeneğinde standart olarak bulunan Falcon 700+ teknolojisi, Horizon Journey 6P işlemcisiyle birlikte lidar dâhil sensörlerden yararlanıyor.

Sistem; kent içi yollar ve otoyollarda navigasyonla bağlantılı sürüş desteği gibi işlevler sağlıyor. Söz konusu teknolojiler, sürücünün gözetimi altında kullanılacak şekilde çalışıyor.

CHERY, İCAUR MARKASINI 2027’DE YURT DIŞINA TAŞIYACAK

Chery’nin uluslararası büyüme planında iCaur markası da bulunuyor. Markanın 2027 başlarında küresel pazarlara açılması hedefleniyor. Yurt dışı satışlarının ilk aşamasında V27 modelinin İngiltere pazarına sunulması planlanıyor.