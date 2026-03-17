Chery QQ3’e rekor ilgi: 20 dakikada 10 bin sipariş
Chery’nin elektrikli modeli QQ3, satışa sunulur sunulmaz yoğun talep gördü. Araç, ilk 20 dakikada 10 bin sipariş alarak dikkat çekti.Derleyen: Abdullah Kerzi
Saatler içinde katlandı
Şirket verilerine göre sipariş sayısı ilk 2 saatte 21 bini, 3 saatte ise yaklaşık 27 bini geçti.
Bu hızlı artış, modelin kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu.
Uygun fiyat öne çıktı
QQ3’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 68 bin 920 yuan olarak açıklandı. Bu rakam, yaklaşık 10 bin dolar seviyesine denk geliyor.
Uygun fiyatın, talebin kısa sürede artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.
Teknoloji ve menzil dikkat çekiyor
Kompakt yapısıyla öne çıkan model, geniş multimedya ekranı ve akıllı sistemleriyle donatıldı.
Araçta 58 kW ve 90 kW güç seçenekleri sunulurken, menzilinin 310 ila 420 kilometre arasında değiştiği ve azami hızının 125 kilometreye ulaştığı belirtildi.
Türkiye’ye gelecek mi?
Genç kullanıcıları hedefleyen modelin Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Şirketten bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.