Samsunspor'da Vallecano karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ndiaye, “Galibiyetle tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden geleni yaptık ama futbol bu. Sonuç olarak elendik. Tüm odağımız Süper Lig ve Türkiye Kupası olacak” dedi.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade eden Ndiaye, “Nasıl bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. İlk maçta yaptığımız bireysel hatalar sonucu kaybettik. Bugün ise iyi bir performans sergiledik ve takımım ile gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.