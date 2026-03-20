ABD’de alışveriş merkezlerinin bilinen markalarından Francesca’s için yolun sonu göründü. 1999 yılında kurulan perakende zinciri, ikinci kez iflas başvurusunda bulunmasının ardından mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirket, ülke genelindeki 400’den fazla mağazasında tasfiye sürecini başlattı. Ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler uygulanırken, stokların hızla eritilmesi hedefleniyor.

Tasfiye süreci kapsamında önemli kararlar da alındı. Francesca’s, e-ticaret faaliyetlerini tamamen durdurdu ve satışlarını yalnızca fiziksel mağazalarla sınırladı. Ancak bu mağazaların da kısa süre içinde kapanması bekleniyor.

Şirketin aldığı kararlar müşterileri de doğrudan etkiledi. Yapılan açıklamayla birlikte mevcut hediye kartlarının artık geçerli olmayacağı duyuruldu.

Francesca’s’ın ikinci kez iflas etmesinin arkasında birden fazla neden bulunuyor. İlk iflas sonrası zayıflayan finansal yapı, artan e-ticaret rekabeti, 2023 yılında yaşanan veri ihlali ve satın almaların beklentiyi karşılamaması süreci hızlandırdı.

Öte yandan şirketin dijital dönüşüme uyum sağlayamaması da dikkat çekti. 2025 verilerine göre satışların yalnızca yüzde 13’ü online kanallar üzerinden gerçekleşti.

Uzmanlar, Francesca’s’ın kapanışını yalnızca tek bir markanın iflası olarak değil, fiziksel mağaza ağına dayalı perakende modelinin yaşadığı dönüşümün bir göstergesi olarak değerlendiriyor. ABD’de başlayan bu sürecin küresel ölçekte yeni kapanmaları tetikleyebileceği ifade ediliyor.