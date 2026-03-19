UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Samsunspor, İspanya’da Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

OKAN MAÇA DAMGA VURDU

Estadio de Vallecas’ta oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Samsunspor özellikle kaleci Okan Kocuk’un kritik kurtarışlarıyla rakibine geçit vermedi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Marius’un hazırladığı pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi.

Temsilcimiz maçın kalan bölümünde ataklarını sıklaştırsa da karşılaşmanın kalanında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

İlk maçta Samsun’da 3-1 mağlup olan Samsunspor, toplam skorda rakibine üstünlük kuramadı ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

RAKİPLERİ ARDA TURAN'IN EKİBİ OLDU

Rayo Vallecano'nun çeyrek finaldeki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar oldu.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Pep, Lopez, Ciss, Isi, De Frutos, Garcia, Alemao.

Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Mendes, Celil, Makoumbou, Holse, Cherif, Mouandilmadji.

RAYO VALLECANO 0-1 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

Stegemann'ın düdüğüyle zorlu maça Vallecano başladı.

HOLSE DENEDİ! TOP KALECİDE KALDI

3' Samsunspor'un atağında topla buluşan Holse ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti; top kalecide kaldı.

SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRDI

7' Sağ kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahası içine orta yaptı; Vallecano savunması topu karşıladı.

OKAN MUAZZAM ÇIKARDI

9' Vallecano'nun hızlı çıkışında sağ kanatta topla buluşan De Frutos, şık çalımlarla ceza sahası içine girdi ve şutunu attı; Okan Kocuk muazzam kurtarışla topu kornere çeldi.

MOUANDILMADJI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

13' Samsunspor’un organize gelişen atağında Cherif’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, tek vuruşla şutunu attı ancak top dışarı çıktı.

OKAN'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

17' Vallecano’da Ciss’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan De Frutos, ceza sahasına girerek şutunu çekti; Okan Kocuk kritik bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

CELİL ORTALADI! MOUANDILMADJI'NİN KAFASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI

25' Samsunspor sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Celik Yüksel, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı; Mouandilmadji'nin kafasında top dışarı çıktı.

SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRDI

29' Celil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Vallecano savunması topu uzaklaştırdı.

TEKNİK EKİBE SARI KART ÇIKTI

36' Samsunspor'da Teknik Direktör Fink'in yardımcısı Kontic'e itirazlarından dolayı sarı kart çıktı.

TOP DIŞARI ÇIKTI

42' Vallecano'nun kalabalık geldiği atakta yapılan ortayı savunmamız karşıladı. Devamında ceza sahası dışından Lopez şutunu attı ve top üstten dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: RAYO VALLECANO 0-0 SAMSUNSPOR

Hakemin düdüğüyle 2. yarıya temsilcimiz başladı.

MENDES ARAYA GİRDİ

50' Vallecano'nun sol kanattan geliştirdiği atakta Pep ortasını yaptı ancak temsilcimizde Mendes araya girdi ve top taca çıktı.

VALLECANO TEHLİKELİ GELDİ

54' Vallecano'nun sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde buluşan Isi, yakın mesafeden şutunu attı; top yan ağlarda kaldı.

VAN DRONGELEN'DEN KRİTİK MÜDAHALE

56' Sol kanattan gelişen Vallecano atağında Alemao ceza sahası içine doğru yerden ortasını yaptı; Van Drongelen araya girerek topun De Frutos'a gelmesini önledi.

VALLECANO GOLE YAKLAŞTI

58' Isi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos çaprazdan şutunu attı ancak top yan ağlarda kaldı.

GOOOLLL! Temsilcimiz Samsunspor beklediğimiz golü buldu! Cherif Ndiaye'den net bir gol vuruşu! — TRT Spor (@trtspor) March 19, 2026

GOOOOOLLLLLLLL!!!! ÖNE GEÇTİK

65' Marius’un rakibini çalımlayıp gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Cherif, sağ ayağının içiyle yaptığı yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.

VAN DRONGELEN UZAKLARDAN YOKLADI

68' Samsunspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği atakta Van Drongelen uzaklardan şutunu denedi; top dışarı çıktı.

KAÇTI!!!

74' Samsunspor'da sağ kanatta Mendes'ten orta geldi; Marius'un kafasında top üstten dışarı çıktı.

VALLECANO SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

83' Samsunspor'un sağ kanattan Celil ile kullandığı köşe vuruşunda Vallecano savunması topu uzaklaştırdı.