Katar’ın enerji altyapısı, füze saldırılarıyla ağır darbe aldı. Ras Laffan Sanayi Şehri’ndeki LNG tesislerinde meydana gelen hasar, ülkenin ihracat kapasitesinde ciddi kayba yol açtı.

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO’su Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırılar sonucu LNG üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 17 azaldığını açıkladı. Bu kaybın yıllık bazda yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir düşüşüne neden olacağı belirtildi.

Saldırılarda, yıllık 12,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip Tren 4 ve Tren 6 ünitelerinin zarar gördüğü ifade edildi. Bu tesislerin, Katar’ın toplam LNG ihracatında önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Bakan el-Kaabi, hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek onarım sürecinin 3 ila 5 yıl sürebileceğini, bu nedenle bazı uzun vadeli sözleşmelerde “mücbir sebep” ilan edilebileceğini duyurdu.

Saldırının yalnızca Katar’ı değil, küresel enerji güvenliğini de etkilediğini belirten el-Kaabi, özellikle Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika gibi ülkelerin arz açısından risk altında olduğunu ifade etti.

Öte yandan saldırılarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak enerji altyapısında oluşan hasarın uzun vadeli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca Shell tarafından işletilen Pearl GTL tesisinin de saldırıdan etkilendiği, iki üretim hattından birinin en az bir yıl devre dışı kalmasının beklendiği aktarıldı.