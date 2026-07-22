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Chelsea, Aston Villa forması giyen Morgan Rogers'ın transferini resmen açıkladı.

Londra ekibi, 23 yaşındaki İngiliz futbolcuyu 137 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, Rogers ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

CHELSEA TARİHİNE GEÇTİ

137 milyon Euro'luk transfer, Chelsea tarihinin en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam, kulübün 2023 yılında Enzo Fernandez için Benfica'ya ödediği 106 milyon sterlinlik bonservis bedelini geride bırakırken 2026 yaz transfer döneminin de en pahalı transferi oldu.

ARSENAL'İ GERİDE BIRAKTI

Morgan Rogers ile Arsenal'in de ilgilendiği ancak genç futbolcunun teknik direktör Xabi Alonso'nun projesinden etkilenerek Chelsea'yi tercih ettiği belirtildi.

İngiliz oyuncu, sezon öncesi hazırlık kampı için Avustralya ve Asya turunun ardından yeni takımına katılacak.

GEÇEN SEZON 26 GOLE KATKI SAĞLADI

Şubat 2024'te Middlesbrough'dan Aston Villa'ya transfer olan Rogers, Birmingham ekibinde 125 resmi maça çıktı.

23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 55 karşılaşmada 14 gol atıp 12 asist yaparak Aston Villa'nın UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alması ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.