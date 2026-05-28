Zonguldak’ta bulunan Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’nde çok sayıda hükümlü ve tutuklu sağlık sorunu yaşadı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösteren 18 kişi cezaevi revirine başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine kuruma 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan kişilerden 5’i ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan hükümlü ve tutukluların işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, cezaevinde aynı gün kahvaltının 934, öğle ve akşam yemeklerinin ise 932 kişiye verildiğini belirterek, hastaneye sevk edilen kişilerde gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri su numunesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yemek numuneleri alarak laboratuvar incelemesine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.