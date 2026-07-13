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Kaynak: Haber Merkezi

Günümüzde yalnızca iyi şarkılar üretmenin yeterli olmadığını vurgulayan sanatçı, algoritmaların, sahte dinlenme verilerinin ve artan tanıtım maliyetlerinin bağımsız müzisyenleri zorladığını söyledi.

Paylaşımında zaman zaman yaşadığı hayal kırıklıklarını da dile getiren Ertem, ürettiği müziğin daha fazla kişiye ulaşmasını istediğini belirtti. Müzikten elde ettiği gelirle hem yaşamını sürdürdüğünü hem de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini ifade eden sanatçı, daha özgür üretim yapabilmenin de en büyük hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

"ARTIK MESELE SADECE KALİTELİ ESER ORTAYA KOYMAK DEĞİL"

Ertem, bugün bir şarkının hazırlanma sürecinden çok, dinleyiciye ulaştırılmasının maliyetli hale geldiğine dikkat çekerek, "Artık mesele sadece kaliteli bir eser ortaya koymak değil, o eserin insanların karşısına çıkmasını sağlayabilmek" mesajını verdi.

Ünlü müzisyen, İngiliz sanatçı James Blake'in sektörle ilgili değerlendirmelerine de değindi. Blake'in, medya içeriklerinin reklam ilişkileri nedeniyle güvenilirliğini yitirdiğini, yorumların sahte hesaplarla manipüle edilebildiğini ve dinlenme rakamlarının satın alınabildiğini söylediğini hatırlatan Ertem, bu sözlerin kendisini etkilediğini belirtti.

Blake'in müzisyenlere yönelik "Muhtemelen düşündüğünden daha iyisin" sözünü paylaşan Ertem, bu cümlenin kendisine moral verdiğini ifade etti.

Algoritmaların ve dijital trendlerin geçici olduğunu savunan sanatçı, asıl kalıcı olanın dinleyicilerin hayatına dokunan şarkılar olduğunu söyledi. Konser çıkışlarında dinleyicilerden aldığı "Bu şarkıyla büyüdüm" gibi geri dönüşlerin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Buna rağmen önemli bir sorunun cevapsız kaldığını belirten Ertem, "Şarkılar dinleyicinin karşısına çıkmıyorsa, keşfedilmiyorsa insanların hayatına nasıl dokunacak?" sorusunu yöneltti. Bu sorunun yalnızca sanatçıların değil, müzik dinleyicilerinin de üzerine düşünmesi gereken ortak bir mesele olduğunu söyleyen Ertem, takipçilerinden görüşlerini paylaşmalarını istedi.

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 1980 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes olan bir ailede doğan Ertem müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosuna katılarak başladı. 1995'te de piyano ve gitar eğitimi almaya başladı.

1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sunan Ceylan Ertem, 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyenin katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.