Ceyhan Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısında devrim niteliği taşıyan ve kentin ilk araç üst geçit köprüsü olma özelliğini taşıyan projede önemli bir aşamaya geldi. Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 6 Haziran’da gerçekleştirilecek görkemli temel atma töreni öncesinde şantiye alanında incelemelerde bulunarak projenin detaylarını paylaştı.

ŞANTİYE ALANINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Proje sahasını ziyaret eden Başkan Vekili Yıldız, yüklenici firma yetkililerinden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Zemin iyileştirme çalışmalarının hızla ilerlediğini ifade eden Yıldız, köprünün iki ana ayağının zemin hazırlıklarının tamamlandığını müjdeledi.

"ŞEHİR İÇİ TRAFİK NEFES ALACAK"

Ceyhan’ın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, şantiye alanında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ceyhan’ımızın ilk araç üst geçit köprü projesinde ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, bu önemli yatırımı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunarak kentimizdeki ulaşım kalitesini artırmaktır. Daha güvenli bir ulaşım için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

7 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK STRATEJİK GÜZERGAH

Ceyhan Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği bu dev proje, kentin iki yakasını bir araya getirecek. Köprü tamamlandığında; Ulus, Mithatpaşa, Hürriyet, İstiklal ve Şahin Özbilen mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri arasında doğrudan bağlantı sağlanacak. İbrahim Mete Bulvarı’ndan TOKİ konutları bölgesine uzanacak olan güzergah, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Ceyhan’ın ulaşım geleceğine damga vuracak olan projenin resmi temel atma töreni, 6 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te proje sahasında gerçekleştirilecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı bölgede, köprünün yaklaşık 5 ay içerisinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.