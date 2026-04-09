Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşmişti. Oyunculuğa ara vererek burada yeni bir hayat kuran Ateş, kızı Talia ile anneliği deneyimledi.

Uzun süredir zamanını ailesine ayıran oyuncu, kısa süre önce yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Ünlü ismin son açıklamaları, kariyerinden çok geçmişte yaşadığı zorlu süreçle konuşulmasına neden oldu.

Lise yıllarında fiziksel görünümü konusunda kendine fazla baskı yaptığını dile getiren Ateş, sağlıksız şekilde kilo vermeye odaklandığını söyledi. 1.65 boyunda olduğunu ve şu an 47-48 kilo civarında bulunduğunu belirten oyuncu, o dönem kilosuna adeta takıntı seviyesinde odaklandığını ifade etti.

Gençlik yıllarındaki rutinini anlatan Ateş, Jane Fonda’nın aerobik kasetlerinden etkilenerek yoğun egzersiz yaptığını belirtti:

“Gece saat 2’de kalkıp aerobik yapıyordum. Gün içinde de sürekli hulahop çeviriyordum.”

Aşırı zayıflığın beraberinde getirdiği fiziksel sıkıntılara da değinen oyuncu, o günleri şu sözlerle anlattı:

“Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu.”

Hamilelik dönemine de değinen Ateş, bu süreçte beslenme düzeninin ilk kez sağlıklı bir şekilde oturduğunu söyledi. Sadece 9 kilo aldığını belirten oyuncu, ilk üç ay hiç kilo almamasının doktorunu bile endişelendirdiğini ifade etti. Buna rağmen hayatında ilk kez bu kadar düzenli beslendiğini vurguladı.