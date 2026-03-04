Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu belli oldu.

Adli Tıp Kurumu (ATK), Lal Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerin tamamında uyuşturucu maddeye rastlanmadığını belirledi. Hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Soruşturma kapsamında Lal Denizli, 20 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından Denizli’den çeşitli örnekler alınarak uyuşturucu testi yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli daha önce ifadeye çağrılmıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.