Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gözden Kaçmasın Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı

Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı

Avrupa genelinde kahve fiyatları şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Paris ve Budapeşte’de 10–12 Euro’ya çıkan fiyatlar dikkat çekerken, İspanya’daki bazı şehirler hâlâ 2 Euro seviyesinde kahve sunarak kıtanın en uygun noktaları arasında yer alıyor.

Baran Şükrü Çelik Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 1

Avrupa’da kahve fiyatları şehirden şehre değişiyor
Avrupa’da bir fincan kahvenin fiyatı yaşadığınız şehre göre büyük farklılık gösteriyor. Turistik merkezlerde fiyatlar hızla yükselirken bazı şehirlerde kahve hâlâ oldukça uygun fiyatlarla satılıyor.

1 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 2

En uygun kahve İspanya’da
Fiyat karşılaştırmalarına göre İspanya’daki birçok şehir, Batı Avrupa’nın en uygun fiyatlı kahve noktaları arasında yer alıyor. Özellikle mahalle kafelerinde kahve fiyatı 2 Euro’nun altına kadar düşebiliyor.

2 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 3

Madrid’de kahve hâlâ ucuz
İspanya’nın başkenti Madrid’de bir fincan kahve genellikle 2-3 Euro arasında değişiyor. Turistik bölgelerde fiyatlar 4-5 Euro seviyesine kadar çıkabiliyor.

3 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 4

Roma ve Lizbon’da benzer tablo
Roma ve Lizbon gibi popüler turizm merkezlerinde de kahve fiyatları Madrid’e benzer seviyelerde seyrediyor. Ortalama fiyatlar 2,5 ile 4 Euro arasında değişiyor.

4 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 5

Atina’da fiyatlar dengede
Yunanistan’ın başkenti Atina’da kahve fiyatları genellikle 2,5-3,5 Euro aralığında bulunabiliyor. Bu da şehri Avrupa ortalamasına göre daha erişilebilir kılıyor.

5 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 6

Kuzey Avrupa’da fiyatlar yükseliyor
Kuzey ve Batı Avrupa şehirlerinde kahve fiyatları daha yüksek seviyelerde. Londra’da bir kahve ortalama 4,5-5,5 Euro arasında satılıyor.

6 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 7

Paris’te turistik kafelerde fiyat patlıyor
Paris’te kahve fiyatları genellikle 3-5 Euro arasında değişse de turistik bölgelerde bu rakam 10-12 Euro’ya kadar çıkabiliyor.

7 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 8

İskandinav ülkeleri zirvede
Kopenhag ve Zürih gibi şehirlerde kahve fiyatları Avrupa’nın en pahalıları arasında. Ortalama fiyatlar 6-8 Euro seviyesine kadar çıkabiliyor.

8 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 9

Kahve neden pahalanıyor?
Kahve fiyatlarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, hasat sorunları, tedarik zinciri problemleri ve artan işletme maliyetleri bulunuyor. Enerji ve kira giderleri de fiyatları yukarı çekiyor.

9 10
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı - Resim: 10

Türkiye’de kahve fiyatları katlandı
Türkiye’de kahve fiyatları son yıllarda ciddi şekilde yükseldi. 2021’de ortalama 12,5 TL olan filtre kahve fiyatı 2026’da 150 TL’ye ulaştı. Türk kahvesi ise bazı mekanlarda 175-200 TL bandına kadar çıktı.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro