Avrupa’da kahve fiyatları şehirden şehre değişiyor
Avrupa’da bir fincan kahvenin fiyatı yaşadığınız şehre göre büyük farklılık gösteriyor. Turistik merkezlerde fiyatlar hızla yükselirken bazı şehirlerde kahve hâlâ oldukça uygun fiyatlarla satılıyor.
Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı
Avrupa genelinde kahve fiyatları şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Paris ve Budapeşte'de 10–12 Euro'ya çıkan fiyatlar dikkat çekerken, İspanya'daki bazı şehirler hâlâ 2 Euro seviyesinde kahve sunarak kıtanın en uygun noktaları arasında yer alıyor.
En uygun kahve İspanya’da
Fiyat karşılaştırmalarına göre İspanya’daki birçok şehir, Batı Avrupa’nın en uygun fiyatlı kahve noktaları arasında yer alıyor. Özellikle mahalle kafelerinde kahve fiyatı 2 Euro’nun altına kadar düşebiliyor.
Madrid’de kahve hâlâ ucuz
İspanya’nın başkenti Madrid’de bir fincan kahve genellikle 2-3 Euro arasında değişiyor. Turistik bölgelerde fiyatlar 4-5 Euro seviyesine kadar çıkabiliyor.
Roma ve Lizbon’da benzer tablo
Roma ve Lizbon gibi popüler turizm merkezlerinde de kahve fiyatları Madrid’e benzer seviyelerde seyrediyor. Ortalama fiyatlar 2,5 ile 4 Euro arasında değişiyor.
Atina’da fiyatlar dengede
Yunanistan’ın başkenti Atina’da kahve fiyatları genellikle 2,5-3,5 Euro aralığında bulunabiliyor. Bu da şehri Avrupa ortalamasına göre daha erişilebilir kılıyor.
Kuzey Avrupa’da fiyatlar yükseliyor
Kuzey ve Batı Avrupa şehirlerinde kahve fiyatları daha yüksek seviyelerde. Londra’da bir kahve ortalama 4,5-5,5 Euro arasında satılıyor.
Paris’te turistik kafelerde fiyat patlıyor
Paris’te kahve fiyatları genellikle 3-5 Euro arasında değişse de turistik bölgelerde bu rakam 10-12 Euro’ya kadar çıkabiliyor.
İskandinav ülkeleri zirvede
Kopenhag ve Zürih gibi şehirlerde kahve fiyatları Avrupa’nın en pahalıları arasında. Ortalama fiyatlar 6-8 Euro seviyesine kadar çıkabiliyor.
Kahve neden pahalanıyor?
Kahve fiyatlarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, hasat sorunları, tedarik zinciri problemleri ve artan işletme maliyetleri bulunuyor. Enerji ve kira giderleri de fiyatları yukarı çekiyor.
Türkiye’de kahve fiyatları katlandı
Türkiye’de kahve fiyatları son yıllarda ciddi şekilde yükseldi. 2021’de ortalama 12,5 TL olan filtre kahve fiyatı 2026’da 150 TL’ye ulaştı. Türk kahvesi ise bazı mekanlarda 175-200 TL bandına kadar çıktı.