Avrupa’da kahve fiyatları uçtu: En ucuz şehir herkesi şaşırttı

En uygun kahve İspanya’da

Fiyat karşılaştırmalarına göre İspanya’daki birçok şehir, Batı Avrupa’nın en uygun fiyatlı kahve noktaları arasında yer alıyor. Özellikle mahalle kafelerinde kahve fiyatı 2 Euro’nun altına kadar düşebiliyor.