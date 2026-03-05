Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Archie Brown maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ARCHIE BROWN: 'TAKIMA YARDIM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Uzun bir sakatlıktan döndüğünü hatırlatan Archie Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükranlarımı gönderiyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Aynı zamanda gol yememekten dolayı mutluyum. Performansımızdan dolayı mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

'SKRINIAR BÜYÜK BİR LİDER'

Ayrıca bu zorlu deplasmanda sakatlığına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan kaptan Milan Skriniar'a da parantez açan 23 yaşındaki İngiliz sol bek, "Milan Skriniar büyük bir lider bizim için. Hepimiz için ilham kaynağı. Büyük bir örnek ve büyük bir karakter." dedi.