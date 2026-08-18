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Kaynak: ANKA

Kırıkkale'de yaklaşık 10 yıl derin dondurucuda tutulduğu değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

KIRIKKALE, ANKARA VE AYDIN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos 2026'da Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü yapıldı ve şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından A.M.T. serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan A.G, F.M.Ş, H.V, H.A, J.B, K.G, M.S, M.Y, iki farklı N.G., S.V, S.O. ve T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ş, N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaklaşık 10 yıl boyunca derin dondurucuda tutulduğu değerlendirilen Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.