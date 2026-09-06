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Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde eylül ayının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Doğal ve organik sebze ve meyveleriyle öne çıkan ilçede, vatandaşlar kışlık ürünlerini hazırlamak için kurulan pazara yöneliyor.

Çermik’te haftada iki gün kurulan organik sebze ve meyve pazarında, kış hazırlıklarında kullanılan ürünler satışa sunuluyor. Pazarda patlıcanın kilogramı 25 ila 30 lira, dolmalık biberin kilogramı ise 25 ila 35 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pazartesi ve cuma günleri kurulan pazara yalnızca Çermik’ten değil, çevre ilçe ve köylerden de çok sayıda vatandaş geliyor.

Kışlık hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar ise yağışlı havaların başlamasından önce kurutmalık ürünlerini hazırlamayı hedefliyor.