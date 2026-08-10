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Adına "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güclendirilmesine Dair Kanun Teklifi" denilen çözüm süreci yasası bugün Genel Kurul'a geliyor.

AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti "evet" oyu verdi. 18 saat süren tartışmalı görüşmeler sonucunda Genel Kurul'a sevk edilen teklifin yasalaşmasından sonra PKK’nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi koşuluyla PKK ile bağlantılı soruşturma ve kovuşturmaların infazları ertelenecek. Bu vesileyle de PKK'lı teröristlere siyaset yolu açılacak.

KURUL OLUŞTURULACAK

Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Teklifin Genel Kurul oylamasında AK Parti MHP, DEM Parti , Yeni Yol, Hüda Par ve CHP 'evet', Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti ise 'hayır' oyu kullanacak.

YENİ PARTİ SON KARARINI VERECEK

Daha önce "Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok" diyen Özgür Özel, evet oyu kullanacaklarını açıklamıştı ama parti içinde bu konuda fikir ayrılıkları mevcut. YENİ Parti'nin oylamadaki net tutumunun saat 12'de gerçekleşecek olan MYK toplantısının ardından belli olması bekleniyor.

BAHÇELİ DE GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Genel Kurul görüşmelerine MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli 'nin de katılması beklenirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da teklif üzerine Genel Kurul'da söz alacak. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından başlayacak teyit ve tespit sürecininse 2 ay sürmesi ve yasanın ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.