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Tarla, traktör, hayvan derken dalda ürüne de depodaki ürüne de haciz geliyor. ilacıydı, gübresiydi

çalışanıydı, mazotuydu, ağır maliyetler nedeniyle zorda olan çiftçinin, topladığı elması da elinden alındı.

İCRADAN SATIŞA ÇIKTI

Çiftçi hacizle boğuşuyor. Bu durumun geldiği boyutu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçtiğimiz ay üreticinin dalındaki domatese haciz uygulanıyordu. Bugün ise aylarca emek verilerek üretilen ve değer bulması için soğuk hava deposunda depolanan elmalar icra yoluyla satışa çıkarılıyor” sözleriyle ortaya koydu. Ömer Fethi Gürer, “Kayseri Yeşilhisar İcra Dairesi tarafından yayımlanan satış ilanına göre, bir soğuk hava deposunda bulunan borçlu üretici V.Y.’ye ait 65 bin kilogram Arjantin, Golden, Starking ve Pikleydi cinsi elma, yaklaşık 4 milyon 424 bin 264 lira muhammen bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

DARBOĞAZIN GÖSTERGESİ

Gürer, yaşananların münferit olaylar olmadığını belirterek, “Bu tablo, üreticinin borç ödeme konusunda içinde bulunduğu ekonomik darboğazın göstergesidir. Çiftçi, üretici, besici artık ürettiği ürünü satamıyor, borcunu çeviremiyor ve sonunda emeği icra masasında satışa çıkarılıyor. Bugün satışa çıkarılan sadece 65 ton elma değildir. Satışa çıkarılan, çiftçinin umudu, emeği ve geleceğidir. Bir üreticinin ürününün icra yoluyla satılması, üreticinin ürününün değeri altında işlem görmesine de neden olabilecektir. Her ay farklı bir ilde, farklı ürünler için haciz haberleri geliyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı” dedi.

ÇALIŞARAK, ÜRETEREK BATIYORUZ

İzmir’in Kınık ilçesinde domates, biber, pamuk ve mısır üretimi yapan çiftçiler, “artan girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve iklim koşullarının neden olduğu verim kaybı nedeniyle üretimden çekilme noktasına geldiklerini” söyledi. Çiftçi Sefa Köken, “Her sene umutlarımızı toprağa ekiyoruz ama her yıl borçlarımız daha da büyüdü. Tarlaları, traktörleri, ekipmanları sattık. Hiçbir şey kalmadı” dedi.

Çiftçi Ahmet Mısırlıoğlu da “Baba mesleği olan çiftçilikle uğraşıyorum. Dekar başına 70 bin lira gibi bir maliyeti var domatesin. İçinden çıkan mahsul 50-55 bin lira etmiyor. Çiftçi son günlerini yaşıyor. Banka borçları zaten gırtlağımıza kadar geldi. Küçük çiftçi yok, zaten bitti. Büyük büyüklerin eline geçti. Allah bütün çiftçilerin yardımcısı olsun. Durum kötü” ifadelerini kullandı.