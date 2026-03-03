ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yeni bir açıklama yaptı. CENTCOM tarafından yayımlanan bilgilendirmede, Umman Körfezi’nde İran’a ait askeri unsurlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki gün önce bölgede İran’a ait 11 geminin tespit edildiği, son gelişmelerin ardından söz konusu gemilerin tamamının batmış olduğu ifade edildi. Gemilerin nasıl batırıldığına ilişkin detay verilmezken, operasyonun devam eden askeri faaliyetler kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi kaldı. İran rejimi, on yıllardır Umman Körfezi'ndeki uluslararası gemi trafiğini taciz ve saldırılarla hedef aldı. O günler geride kaldı. Denizcilikte seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD kuvvetleri, bunu savunmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.