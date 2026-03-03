

Meksika’da öldürülen kartel lideri El Mencho’nun cenazesi altın renkli tabutla taşındı. Törene ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD destekli ve Meksika güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldürülen kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in cenaze törenine ilişkin görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, El Mencho’nun altın renkli bir tabut içinde taşındığı görüldü.

Cenaze törenine katılımın yoğun olduğu belirtilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı. Görüntüler kısa sürede hem Meksika kamuoyunda hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri olarak bilinen El Mencho, uzun yıllardır ülkenin en çok aranan isimleri arasında yer alıyordu. Yetkililer, operasyonun ardından bölgede güvenlik tedbirlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho öldürülmüştü.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını istemişti. Toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.