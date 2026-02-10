Ünlü çiftin paylaştığı aşk dolu fotoğraflar takipçilerin ilgisini çekiyor.

Oyuncu Cemre Baysel, milli yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı’na destek vermek amacıyla Dubai’de düzenlenen yarış etkinliği öncesinde şehre giderek yalnız bırakmadı.

Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik sevgi dolu paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Son olarak Cemre Baysel, sevgilisinin doğum gününü “Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm” notuyla paylaştığı bir görselle kutladı.

Ardından Bölükbaşı’nın çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı kalp emojisiyle yayımlayarak romantik kutlamasını pekiştirdi. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.