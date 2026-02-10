Ünlü çiftin paylaştığı aşk dolu fotoğraflar takipçilerin ilgisini çekiyor.

Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı'na doğum günü paylaşımı - Resim : 1

Oyuncu Cemre Baysel, milli yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı’na destek vermek amacıyla Dubai’de düzenlenen yarış etkinliği öncesinde şehre giderek yalnız bırakmadı.

Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı'na doğum günü paylaşımı - Resim : 2

Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik sevgi dolu paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı'na doğum günü paylaşımı - Resim : 3

Son olarak Cemre Baysel, sevgilisinin doğum gününü “Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm” notuyla paylaştığı bir görselle kutladı.

Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı'na doğum günü paylaşımı - Resim : 4

Ardından Bölükbaşı’nın çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı kalp emojisiyle yayımlayarak romantik kutlamasını pekiştirdi. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.