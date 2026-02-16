MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen sürüyor. DEM İmralı Heyeti, bugün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek. DEM İmralı heyeti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmeye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son görüşmeyi ivmelenmeye işaret eden bir görüşme diye yorumlayabiliriz" demişti. Heyet, İmralı adasına en son 16 Ocak’ta gitmişti.

'PKK'YA ÖZEL YASA ÇIKACAK'

AKP'li yazar Cem Küçük TGRT Haber'de yayınlanan programda "PKK’ya özel yasa çıkacak, FETÖ kapsam dışı bırakılacak." dedi.

Cem Küçük'ün açıklaması şöyle:

“Terörsüz Türkiye” sürecinde atılacak hukuki adımlar netleşiyor. Sürece özel yasa çıkarılacak; suça karışmayanlar cezaevine girmeyecek. FETÖ infaz düzenlemesinde kapsam dışı tutulacak ve denetimli serbestlikten yararlanamayacak. Suça karışmayanlar cezaevine girmeyecek."