Siyah-beyazlı ekip, gruptaki üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak zirvede bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise aynı sayıda karşılaşmada bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan ve averaj farkıyla dördüncü sırada yer alıyor.

Ev sahibi takım galibiyetle grubu lider tamamlamayı amaçlarken, konuk ekip galibiyetin ardından diğer rakiplerin puan kaybını bekleyecek.

İki takım bu sezon Süper Lig'de İstanbul'da karşılaştığında Beşiktaş sahasında 1-0'lık skorla üstünlük sağlamıştı.

EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Emirhan Topçu ve El Bilal Touré, bu maçta forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü sahalara dönüyor

Sarı kart cezalısı nedeniyle Kocaelispor mücadelesinde kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında görev başında olacak. Aynı nedenle ligde forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü de milli orta saha oyuncusu olarak sahada olabilecek.

KUPADAKİ 9. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası tarihinde dokuzuncu kez kozlarını paylaşacak. 1989-1990 sezonundan itibaren yapılan sekiz maçta siyah-beyazlılar dört kez kazandı, Karadeniz ekibi üç galibiyet aldı ve bir mücadele berabere bitti. Beşiktaş 13 gol atarken Rizespor 9 kez fileleri havalandırdı.

SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, son iki resmi karşılaşmada rakip fileleri gole açtırmadı. Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden ekip, bu seriyi kupada sürdürmek istiyor. Bu sezon toplam sekiz resmi maçı gol yemeden kazanan siyah-beyazlılar, temiz bir oyun daha hedefliyor.

DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİ DEVAM ETSİN

Hafta sonu Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, son 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe derbisinde 3-2'lik mağlubiyetin ardından ligde 13, kupada 3 maçta namağlup kalan takım, derbi öncesi bu seriyi korumak istiyor.