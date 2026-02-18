TÜMOSAN Konyaspor, eski İngiltere milli takım oyuncusu ve İngiliz vatandaşı Steven Caulker ile resmi sözleşme imzaladı.

Yardımcı antrenör olarak teknik direktör İlhan Palut’un ekibine katılan Caulker, yeşil-beyazlı takımın kadrosuna dahil oldu.

Futbolculuk serüvenine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Caulker, kariyeri boyunca Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi Premier Lig’in önde gelen kulüplerinde 100’den fazla maça çıktı.

Türkiye’de Süper Lig’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını giyen tecrübeli isim, son olarak 2025 yılında İzlanda ekibi Stjarnan’da hem saha içinde futbolcu hem de saha kenarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.