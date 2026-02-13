Türkiye’nin cari işlemler dengesi aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık verdi. Böylece yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 25,2 milyar dolara yükselirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 69,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngörmüştü. Ayrıca aralık ayında cari açık 8 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, aralık ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 691 milyon dolar açık verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 439 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 18,5 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 528 milyon dolar açık verdi.

HİZMET GELİRLERİ CARİ DENGEYİ DESTEKLEDİ

Aralık ayında hizmetler dengesi kaynaklı net giriş 2 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 674 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 533 milyon dolar net gelir elde edildi.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar dolar katkı sağlarken, krediler 36,2 milyar dolarlık finansman sundu. Buna karşılık net portföy yatırımları 1,7 milyar dolar, ticari krediler 2,2 milyar dolar ve efektif ile mevduatlar 15,6 milyar dolar negatif yönlü etki yaptı.

Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervlerinde yıllık bazda 22 milyar dolarlık azalış görülürken, aralık ayında resmi rezervler 4 milyar 136 milyon dolar geriledi.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ YAŞANDI

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaleminde 465 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 642 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 1 milyar 107 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 252 milyon dolarlık alım yaparken, yurt dışı yerleşikler Türkiye’de 287 milyon dolarlık net gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA SINIRLI GİRİŞ

Portföy yatırımları aralık ayında 73 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 839 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 501 milyon dolar net alım yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında bankalar ve diğer sektörlerde sırasıyla 383 milyon dolar ve 85 milyon dolar net alım görülürken, genel hükümet tahvillerinde 140 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

YURT DIŞI KREDİ KULLANIMI ARTTI

Aralık ayında yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 317 milyon dolar, genel hükümet 567 milyon dolar, diğer sektörler ise 4 milyar 333 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminde ise yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası cinsinden 2 milyar 49 milyon dolar azalırken, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar arttı. Böylece toplamda 1 milyar 940 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.