Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan Türk plakalı bir yolcu otobüsü, Bulgaristan sınır kapısına giriş yaptı. Türk uyruklu şoförün kullandığı ve 47 yolcu bulunan otobüs, detaylı gümrük kontrolüne alındı.



Kontrollerde bagaj bölümündeki iki sırt çantasında, 200 TL'lik banknotlardan oluşan iki ayrı poşet tespit edildi. Yapılan incelemede toplam 1 milyon 40 bin Türk Lirası olduğu belirlenen paranın otobüsteki Türk vatandaşı bir yolcuya ait olduğu tespit edilirken, şüpheli hakkında Para Kanunu muhtevasında işlem başlatıldı.



Gümrük yetkilileri, 10 bin euro ve üzeri nakit para ya da farklı para birimlerinde bu tutara denk gelen miktarların, ülkeye giriş ve çıkışlarda beyan edilmesinin mecburi olduğunu hatırlattı.