Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çankırı kent merkezine yakın bir bölgede gece saatlerinde aç kalan bir yabani tilki mahalle aralarına kadar indi. Sokakta tilkiyle karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

"BİSKÜVİ İLE BESLEDİ"

Aç olduğu gözlenen tilkiyi fark eden bir vatandaş, yanındaki bisküvileri hayvana fırlatarak beslemeye çalıştı. Tilkinin insandan kaçmaması ve ikram edilen yiyeceği ürkek adımlarla yemesi dikkat çekti. Vatandaşın tilkiyi yanına çağırırken sergilediği samimi tavırlar ve seslenişleri ise çevrede renkli ve tebessüm ettiren görüntülerin oluşmasına sahne oldu.

Şehir merkezindeki bu sevimli ve sıra dışı buluşma, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.