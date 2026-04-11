İlke TV’de Rugeş'le Muhabbet'in bu haftaki konuğu olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Caner Cindoruk: Seyirciyi küçümsemeyelim. Yani o şey "ne verirsek alır"ı böyle bir artık yemiyor. Artık tam tersi de okuyabilirim mesela; artık eskisi gibi ne verseler almıyor seyirci. Olmuyor işte, işte 30 tane iş girdi, 25'i kalktı. Yani almıyor. Yani işte benim dizim de olmadı bu yıl. Tutmadı yani.

Rugeş: Kaç bölüm çektiniz?

Caner Cindoruk: 4 bölüm. Seyirci hikayeyi sevmedi, almadı. Yani bu...

Rugeş: Ama şöyle de okuyamaz mıyız? Yani çok iyi hikayeler de kalkabiliyor bazen. Dolayısıyla seyirci o zaman kriterini neye göre... Yani mesele seyirciyi küçümsemek falan meselesi de değil işte...

Caner Cindoruk: Artık dizi tutturma meselesi oldu. "Biz bu işi nasıl tuttururuz?"

Rugeş: Tamam, tutturma ne iş? İşte nasıl tutturuluyor?

Caner Cindoruk: O zaman da her tuşa basıyorlar ve her şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Olmuyor işte o. Yani bir matematiği yok çünkü bu işin. Hani "Bu böyle olursa böyle olur, böyle olursa da bu iş tutar" olmuyor. Bir işin matematiği onu oraya getiriyor ama o nasıl geldiğini anlayamıyorsun. Yani ya da bu yıl tutmuş bir işi gerçekten seneye aynısını yapın, belki de hiç tutmayacak.

Yani bir matematiği yok ve biraz bence buralardan, çok katılıyorum aslında, yani genel cümlemiz aslında aynı. Sadece nereden çekeceğimizi bilmiyoruz ama burada bu sektörde çalışan herkese bu sorumluluk düşüyor. Yani başta da yapımcılara ve kanal yöneticilerine aslında düşüyor. Yani buralar biraz tabii ki geliştirilebilir. Yani işte RTÜK saçma sapan yerlere müdahale olurken bu tarafları niye es geçiyor o zaman derim ben de.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile tiyatro yönetmenidir.17 Nisan 1980 tarihinde Adana’da doğdu (2026 itibarıyla 46 yaşında). Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü almış öykü yazarı Zafer Doruk’tur.

Anne tarafından Yörük, baba tarafından Kürt kökenlidir. İki kardeşi Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk da oyuncudur. Amcası Erdal Cindoruk ise tiyatro oyuncusudur. Ailesinin sanat ve edebiyat geçmişi sayesinde çocukluğu tiyatro kulislerinde geçti.

Çukurova Üniversitesi’nden mezun olan Cindoruk, oyunculuğa tiyatroyla başladı. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile profesyonel sahneye çıktı ve yaklaşık 10 yıl boyunca Adana Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı. İlk profesyonel rolü Fehim Paşa Konağı’ndaki Yusuf karakteriydi.

2006 yılında İstanbul’a yerleşerek sinema kariyerine adım attı. Beynelmilel filmiyle büyük ekranda ilk kez yer aldı. Ardından Kor (Ember) filmiyle 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

ÖNE ÇIKAN DİZİLERİ VE ROLLERİ:

• Sadakatsiz → Volkan

• Kadın → Sarp

• Zemheri → Ertan

• Hanımın Çiftliği

• Aramızda Kalsın

• Yaprak Dökümü → Nazmi

• Maviye Sürgün → Oğuz

Son dönemde Kurtuluş / Salvation filmiyle 76. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) dikkat çekti ve ödül aldı. Tiyatroda ise Othello gibi oyunlarla sahnede yer almaya devam ediyor. Boyu 1.85 cm’dir.Caner Cindoruk, yetenekli ve disiplinli oyunculuğuyla tanınır.

Özellikle son yıllarda dizi sektöründeki kalite, seyirci algısı ve RTÜK gibi konulara dair yaptığı eleştirel açıklamalarla da gündeme geliyor. Halen tiyatro, dizi ve sinema projelerine aktif olarak devam etmektedir.

Kariyeri boyunca hem tiyatro köklerini koruyan hem de ekran ve sinemada başarılı performanslar sergileyen önemli isimlerden biri olarak kabul edilir.