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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin 17-24 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde düzenlediği asayiş denetimlerinde 10 bin 349 kişi ile 3 bin 251 araç sorgulandı. Denetimler esnasında hakkında arama kararı olan 21 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik denetimlerinde ise kural ihlali yapan 889 sürücüye idari ceza kesildi.

Aramalarda 57,02 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi.

KUMAR BASKINI

Saha denetimlerinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir mekanda 4 bin 600 lira nakit paraya ve oyun malzemelerine el konuldu. Masadaki 4 şahsa toplam 46 bin 416 lira idari para cezası verilirken, yer sağlayan 1 kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

Cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan bir diğer zanlı ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, toplum huzurunu olumsuz etkileyen hareketlerde bulunan 120 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.