GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte bugün Bozcaada - Geyikli hattındaki saat 22.00 seferi ile Geyikli - Bozcaada hattındaki saat 23.00 seferi programdan kaldırıldı.

YARIN SEFER YAPILMAYACAK

Hava tahmin raporlarına göre fırtınanın etkisini sürdüreceği öngörüldüğünden, 15 Şubat Pazar günü için daha kapsamlı bir kısıtlamaya gidildi. Bu kapsamda Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm seferler iptal edildi.

BOĞAZ HATTI RUTİN İŞLİYOR

Çanakkale Boğaz hattı (Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu) güzergâhlarında ise ulaşım şu an için planlanan şekilde devam ediyor. Ancak yetkililer, hava durumundaki ani değişimlere karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini önerdi.