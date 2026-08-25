Kaynak: AA

Çanakkale Rotary Kulübü Dönem Başkanı Pınar Şimşek, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'na ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, Rotary Kulübü olarak bu yarışmayı yalnızca bir spor organizasyonu olarak görmediklerini, 1986-1987 yıllarından bu yana düzenledikleri bu anlamlı etkinlikle Çanakkale'nin tarihine, turizmine, ekonomisine, tanıtımına ve sosyal yaşamına katkı sunmayı, aynı zamanda toplum hizmeti anlayışını yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çanakkale Boğazı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen yarışın, yıllar içinde şehrin simge etkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Yarışımız 30 Ağustos Pazar günü saat 08.30'da Avrupa yakasında bulunan Eceabat Maydos kumsalında başlayacak. Sporcularımız, yaklaşık 5 kilometrelik Çanakkale Boğazı parkurunu yüzerek, Anadolu yakasındaki GESTAŞ İskele Meydanı'nda varış noktasına ulaşacak. Yarış için belirlenen süre ise 105 dakika olacak. Bu yıl yarışımıza 1535 yüzücü katılıyor. Bunların 1280'i yerli, 23 farklı ülkeden olmak üzere 255'i ise yabancı sporcudan oluşacak. Böylece Çanakkale Boğazı, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzücüleri aynı hedefte buluşturacak."

Organizasyon paydaşlarından Wilusa Tur'un kurucusu Ahmet Çelik de Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın Türkiye'deki en eski yüzme yarışlarından biri olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'na kıymetli yüzücülerin katıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yarışın en önemli farkı beyaz ve mavi yakalı dediğimiz büyük şirketlerin yöneticilerinin katılması. En büyük farkı ise mitolojik bir hikayesinin olması, Çanakkale Savaşları'ndan dolayı çok ciddi bir coğrafyada geçmiş olması, bugünlerde revaçta olan Troya Antik Kenti'ne yakın olması. Her zaman Çanakkale şehri, bölgedeki değerleriyle gündemde olmayı başarıyor. Yüzme yarışı da gündemde olmasını destekleyen değerli bir organizasyon."