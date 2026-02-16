Bilecik/ Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerde ramazan ayı temizliği yapıldı.

Birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi’ne bağlı ekipler, bu kez ramazan ayının sağlıklı şekilde değerlendirilmesi amacıyla görev başında oldu.

Camilerin içindeki halıları yıkayarak dezenfekte eden ekipler, pencere ve ayakkabılıklarda kapsamlı temizlik yaptı.

Cami bahçelerini de tazyikli suyla yıkayan ekipler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan noktalarda düzenleme çalışması yaptı.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.