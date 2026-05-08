“İmdat”, “Cuma”, “Damlarsın”, “Mahvettim” ve “Aşk Olsun” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çakal, yeni klibinde bambaşka bir görünümle kamera karşısına geçti. Saçlarını platin sarısına boyatan ünlü isim, takipçilerini şaşırtırken tarzıyla da beğeni topladı.

Yeni imajını ilk kez “Zaman Daralıyor” klibinde gösteren Çakal’ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ünlü rapçiye; “Çok yakışmış”, “Yaza damga vurur”, “Tarzına ayrı bir hava katmış” gibi yorumlar yaptı.