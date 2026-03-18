

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



ÇAĞLAYAN’DAN NET MESAJ: “SABIRLA KAZANACAĞIZ”

52 Orduspor’un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan, takımın başında çıktığı ilk maçta Pazarspor’u 1-0 mağlup etmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Mücadeleyi değerlendiren Çağlayan, rakiplerinin katı savunma anlayışıyla sahada yer aldığını belirterek, oyun planlarına dair önemli mesajlar verdi.

Sabırlı bir oyun anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Çağlayan, “Acele etmemek lazım, hemen üçüncü bölgeye gitme derdine düşmememiz gerekiyor. 52 Orduspor, topa sahip olan bir futbol oynayacak” dedi.

Bayram sürecine de değinen genç teknik adam, takım olarak çok fazla bir araya gelemeyeceklerini ancak bunun doğal olduğunu belirtti. Çağlayan, “Hayat sadece futboldan ibaret değil. İnsanlar sevdikleriyle de vakit geçirmeli” ifadelerini kullandı.

Önlerindeki Giresunspor karşılaşmasına da değinen Çağlayan, bu mücadelede agresif ve sabırlı bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Takımı henüz yeni tanıdığını vurgulayan teknik direktör, oyuncuların zamanla sisteme daha hızlı adapte olacağını ifade etti.

Kendisinden önce görev yapan teknik direktörler Bülent Yenihayat ve Sinan Bayraktar’a teşekkür eden Çağlayan, ilerleyen haftalarda futbolcuların taktik anlamda daha hızlı reaksiyon göstermesini beklediğini dile getirdi.

Play-off süreci ve şampiyonluk hedefi hakkında da konuşan Çağlayan, “Liderlik şansımız devam ediyor, sonuna kadar bunun peşinde olacağız. Önümüzdeki 5 haftayı 15 puanla kapatmak istiyoruz. Play-off ihtimaline karşı da rakiplerimizi yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Çağlayan, erken vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, “90 dakika boyunca destek istiyoruz” dedi.