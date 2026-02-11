Iğdır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüş yapan, henüz ismi öğrenilemeyen 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunu bıçakladı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın psikolojik sorunları bulunduğu öne sürüldü. Bıçaklı saldırganın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı bilgisi edinildi.