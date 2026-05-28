Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olarak gösterilen ve yaklaşık 750 bin kişinin yaşadığı kampta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, milli formalarla sahaya çıkarak maç yaptı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR GÜNLÜK MORAL

Dernek tarafından kampta futbol müsabakalarının yanı sıra sinema geceleri gibi sosyal etkinliklerin de düzenlendiği belirtildi. Özellikle savaş ve zorunlu göç nedeniyle travma yaşayan çocukların psikososyal destek almasının hedeflendiği ifade edildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara, 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolcuların ve günümüz milli takım oyuncularının isimlerini taşıyan formalar dağıtıldı.

“YALNIZCA YARDIM DAĞITIP AYRILMIYORUZ”

ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, faaliyetlerin sadece temel insani yardımla sınırlı olmadığını belirterek, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerinin de önemsendiğini söyledi.

Tosun, savaş ortamında büyüyen çocukların kısa süreli de olsa normal bir hayat hissi yaşayabilmesi için bu tür etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.

YARDIM FAALİYETLERİNİN SİMGESEL MESAJI

Etkinlikte sahaya çıkan iki takımın da Türk Milli Takımı formaları giymesi dikkat çekti. Organizasyonun, Türkiye’nin hem geçmişteki hem de günümüzdeki futbol başarılarına gönderme yaptığı belirtilirken, yardım faaliyetlerinin “iyilik” mesajı üzerinden sembolik bir anlam taşıdığı ifade edildi.