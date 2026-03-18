Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve insan odaklı hizmet anlayışını güçlendiren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda engelli ve yaş almış bireylerin mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin yanı sıra, sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlanan yaşlı vatandaşların yararlanabileceği hizmet kapsamında bayram süresince mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

GÜVENLİ VE KOLAY ULAŞIM İMKÂNI SUNULACAK

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan “Engelli ve Yaşlı Hizmet Aracı”, engelli ve yaş almış vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha konforlu hale getirecek. Bayramın birinci günü başlayacak olan bu hizmet sayesinde vatandaşlara kabir ziyaretlerinde kolay, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulacak.

“Engelli ve Yaşlı Hizmet Aracı” hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi aracılığıyla başvuru yaparak ulaşım desteğinden faydalanabilecekler.