Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Türkiye’nin dış temsilciliklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan kararlarda çok sayıda büyükelçilikte değişikliğe gidildi.
Yayımlanan karara göre, Angola nezdinde görev yapan Büyükelçi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alındı. Bu göreve Özgür Uludüz atandı.
Bolivya’da görev yapan Ertan Yalçın ile Ekvator’daki Makbule Başak Yalçın da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı.
Yeni görevlendirmeler kapsamında Gine-Bissau Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Büyükelçiliğine Gülsun Erkul, Nijer Büyükelçiliğine Özgür Arslan ve Malezya Büyükelçiliğine Nevzat Uyanık getirildi.
Ayrıca İsveç nezdindeki büyükelçilik görevine Korhan Karakoç atanırken, Madagaskar Büyükelçiliğine ise Halime Ebru Demircan görevlendirildi.