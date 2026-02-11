YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN - Sıcak Analiz

Herhalde, bugün, SICAK ANALİZ’leri yeniler dururuz. Tabi, yeni ve doğru bilgiler geldikçe..

Gidenlerden çok bundan sonra gelenleri konuşacağız. Burası çok kesin!..

Şu an itibarıyla tüm kamuoyu, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin öz geçmişlerini okumakla, yakın geçmişte ne yaptıkları ne ettiklerini hatırlamakla meşgul.

Bunlar artık geride kaldı. Önümüzdeki maçlara bakmamız lazım!..

Hemen kestirmeden işe dalalım;

Tayyip Erdoğan, gece yarısı operasyonu ile hem İçişleri Bakanlığı’nda hem de Adalet Bakanlığı’nda tam itaat tam biat dönemini başlattı. Daha önce öyle değil miydi?.. Tabii ki öyleydi ama ufak tefek kaçamaklar sarayın canını çok sıkıyordu.

Tayyip Erdoğan, bu operasyonla bir taşla 2 kuş değil çok kuş vurdu.

Sıcak başkent kulislerinden aldığımız son bilgilerle beraber sırasıyla gidelim;

-Tam itaat tam biat dönemi.

-Savcılar ve emniyet müdürleri arasında operasyonlar konusunda çok anlaşmazlık çıkıyordu. Bazı emniyet müdürleri, savcılara direniyordu ve operasyonlar jandarmaya havale ediliyordu. Bunun önüne geçilecek. Bundan sonra İçişleri Bakanı Adalet Bakanı Yardımcısı gibi görev yapacak.

-Akın Gürlek’in Bakan olmasıyla beraber daha önce hazırlıkları yapılan ve alt yapısı hazırlanan büyük bir mali operasyon MASAK ile beraber düğmeye basılarak, yürütülecek.

***

Kabine revizyonları öncesi ve sonrasında Ankara toz duman olur, iddiaların ardı arkası kesilmez…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir süredir sarayı çok rahatsız eden bir iddia yüzünden görevden alındığını İleri sürenler de var. İddianın kaynağı AKP kulisleri. O da şu şekilde;

“Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun salıverilmesi için bazı odaklarda yapılan hazırlıklara sessiz kalıyordu. Tayyip Erdoğan’da bundan çok rahatsızdı”

Gel de inan ama , iddianın sahipleri AKP içinde olduğu için okurlarımızı bundan mahrum etmek haksızlık olurdu.

Gece yarısı operasyonunun rast geldiği zamanlama da oldukça manidar…

Tayyip Erdoğan, uzun süredir bekletip randevu vermediği DEM Parti heyetini bugün saat 14.00’de kabul edecek. Aynı anda, Adalet ve İçişleri Bakanlarının değiştirilmesi “çözüm süreci”nin yeni evreleri için bir hamle mi olacak? Acaba, kabul öncesi yaptığı bu operasyonla Tayyip Erdoğan hem Devlet Bahçeli’ye hem de DEM Parti’ye bir mesaj mı verdi?..

Bu sorulara yanıt bulabilmek için zaman henüz erken. Biraz daha zamana ve sağlam bilgilere ihtiyacımız var. Ancak, ilk bakışta çok rahat diyebilirim ki; yeni gelen Bakanlar Devlet Bahçeli’yi pek de memnun etmez. Bahçeli’nin, Ali Yerlikaya’dan çok şikayetçi olduğunu bilmemize rağmen bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Arada şu haberi sizlere ışık tutsun diye hatırlatayım,

-Milli Mücadele karargahı için “yıkım” çıkışı krize dönüştü: Vali'nin sözleri tartışma yarattı

Erzurum Kongre Binası’nın “ağır hasarlı” raporuyla kapatılması ve Valilikten gelen “yıkılabilir” açıklaması büyük tepki topladı. Siyaset ve meslek örgütlerinin itirazları sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapının yıkılmayacağını, güçlendirilerek korunacağını duyurdu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin, binanın geçmişte Sanasaryan Okulu olarak kullanıldığına işaret ederek “yıkılabileceği” yönündeki sözleri tartışmayı alevlendirdi. Çiftçi, güvenlik riskine dikkat çekerek olası bir yıkım halinde yapının “aslına uygun” yeniden inşa edilebileceğini ifade etti.

Yıkım ihtimali siyasetin de gündemine taşındı. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongre Binası’nın Millİ Mücadele’nin karargahı olduğuna vurgu yaparak yıkım seçeneğinin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini söyledi. Aydın, binanın tarihi kimliğinin korunmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi. MHP Erzurum İl Başkanlığı da yaptığı açıklamada, yıkım yerine bilimsel güçlendirme yöntemlerinin uygulanabileceğini savundu.

***

Daha önce, Ankara’da beklenen kabine değişikliğini ve büyük heyecanı bu köşeden yazmıştım. Birkaç gün gecikmeyle oldu ama o kadar hata kadı kızında da olur. Sonuçta burası Ankara…

Devamı gelir mi?

Bugünün çok sıcak havasında, kulislerde konuşulanlar şöyle;

“Tayyip Erdoğan geceleri 2’şer 2’şer bakan değiştirebilir. Sırada Çalışma ve Ticaret arkasında da Savunma ve Dışişleri Bakanları var.”

Tayyip Erdoğan’ın bir taşla çok kuş vurduğunu ifade etmiştik…

Dün de kalan son sıcak olayı hatırlayın. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası ile CHP’de yaşananları, olup bitenleri… Akın Gürlek’in göreve gelmesiyle birlikte alınacağı iddia edilen mutlak butlan kararlarını falan bir tarafa bırakıyorum. Tayyip Erdoğan, başta çözüm süreci olmak üzere Devlet Bahçeli’nin kendisi yerine hazırladığı CHP alternatifine vurduğu darbenin ardından 2 kritik Bakanlığa hareketin liderinin hiç haz etmediği isimleri getirmesi çok manidar değil mi?..