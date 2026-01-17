Şehir hastaneleri projelerine her yıl katlanarak artan ödemeler, bütçe açıklarını büyütürken, kamu hizmetlerine ayrılması gereken kaynakları tüketiyor. Artan faiz giderleri, döviz garantili sözleşmeler ve şeffaf olmayan ihaleler isyan ettirmeye devam ediyor.

'Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak' denilerek yapılan, kamu harcamaları kara deliğe dönüşen şehir hastaneleri gündemdeki yerini koruyor. Ankara Tabip Odası'nın birkaç gün önce yaptığı açıklamaya göre, Şehir Hastaneleri 2025 yılında ayrılan ödeneği 6,498 milyar TL aştı!

'SÖZLEŞMELER FESHEDİLMELİ...'

Tabip odaları kamu zararına neden olan şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelerin feshedilmesi, kira ve hizmet bedelleri ödemelerinin sonlandırılması çağrılarını yinelerken Rize, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin 2026'da hizmete açılacağı ortaya çıktı.

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nın devam eden projelerine toplam 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu yatırımlarla sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha nitelikli hale getirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini öne sürerek, Rize, Bursa Ali Osman Sönmez, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin hizmete açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 2026'da tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisler arasında 50 yataklı Tekirdağ Ergene Devlet Hastanesi, 50 yataklı Balıkesir Kepsut Devlet Hastanesi ve 25 yataklı Bitlis Mutki Devlet Hastanesi de var.

'KAMU HARCAMALARI KARA DELİĞE DÖNÜŞTÜ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un açıklamasına göre, şehir hastaneleri için 2026 yılında toplamda 136 milyar 148 milyon 659 bin lira ödenecek.

Ankara Tabip Odası'nın açıklamasına göre, Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan Şehir Hastaneleri 2025 yılı bütçesinde ayrılan ödenek tutarını yıl sonunda yine aştı!

Sağlık Bakanlığı'nın mali tablolarına göre:

2025 yılı ödenek tutarı: 104 Milyar 602 Milyon TL

2025 yılı gerçekleşmesi: 111 Milyar 102 Milyon TL

Aradaki fark: 6 Milyar 498 Milyon TL!

Tabip Odası, illerin ve ilçelerin demografisi, kentsel altyapısı ve ulaşım gibi özellikleri göz önüne alınarak 111 milyar 100 Milyon TL ile 100 yataklı en az 111 devlet hastanesi açılabileceğine dikkat çekerek, kapatılan hastanelerin modernleştirilerek yeniden hizmete sunulabileceğini vurguladı.

Öte yandan, Kamu ihale ilanlarında yer alan bilgilere göre 2025 yılı fiyatlarıyla 100 yataklı standart bir devlet hastanesinin inşaat maliyeti ortalama 1 milyar TL.