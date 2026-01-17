Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni’nin işletme izninin iptali talebiyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan davanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nin işletme izninin iptaline karar verdiği ifade edildi.

Mahkeme kararında işletme izni verilebilmesi için ÇED izninin zorunlu olduğuna dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, "ÇED süreci tamamlanmamış bir alanla ilgili maden işletme izni verilemeyeceği, ÇED sürecinde verilen taahhütlere aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanacağı mevzuatta yer almaktadır" değerlendirmesine yer verildiği kaydedildi. Mahkemenin, "dava konusu işletme izninin ÇED Olumlu kararı verilen sahanın dışına taşacak şekilde verildiğini tespit ederek işlemi hukuka ve mevzuata aykırı bulduğu" kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anımsanacağı üzere, söz konusu dava kapsamında Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı haberinin Derneğimiz tarafından basına iletilmesi ve basında yer almasından sonra Altın Madencileri Derneği Başkanı bu kararın tehlikeli bir karar olduğunu, bu kararın tüm maden ruhsatlarını etkileyeceğini, tümünün iptal edilmesi sonucu doğurabileceğini açıklamıştı. Şirketlerin endişelenmesinin ardında yatan nedenler bu karar ile anlaşılmıştır.

Bu karar, tüm maden işletme izinleri açısından önemli bir karardır. ÇED izni alınmayan alanlara işletme izni verilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Usulen köylüler tarafından açılan şirkete verilen yeni işletme izni ve işletme ruhsatı iptal davaları da devam etmektedir. Ayrıca şirket ve kurumlar hakkındaki suç duyurusu dosyamız da devam etmektedir. Derneğimiz bu davalara da müdahil olacaktır. Bu davalara sahip çıkılması ve destek verilmesi çok önemlidir."