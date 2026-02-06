Gıda sektöründe Keskinoğlu, Proyem, Yörsan, Matlı gibi 11 markayı bulunduran Bursalı Matlı Grubu, Rus milyarder Alexander Lutsenko'ya ait olan İzmir Çiğli'deki Yakamoz Yağ'ın hisselerini resmen satın aldı.

Son yıllarda TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'a verdiği maddi desteklerle bilinen Matlı Grubu, Bursaspor'un halihazırda kullandığı stadyuma isim sponsoru olarak biliniyor.

TÜRKİYE'NİN EN ESKİ YAĞ TESİSLERİNDEN BİRİYDİ

Tek Referans'ta Sinan Doğan'ın haberine göre; Türkiye’nin en eski yağ tesislerinden biri olan Altınyağ adıyla kurulmuş, girdiği ekonomik kriz sonrası önce 2012 yılında Artı Holding’in Sahibi Mehmet Nurettin Çevik’e satılmıştı. Şirketin hisseleri 2018’de Rus Sodrugestvo tarafından 30 milyon dolara devralındı.

700 tona kadar soya fasulyesi işleme kapasitesine sahip olan Yakamoz A.Ş., kırma tesislerinde ayçiçeği, kanola, keten ve aspir tohumu gibi çeşitli tohumlar yapıyor. Fabrikanın 21 bin 600 ton yağlı tohum depolama kapasiteli 6 adet çelik silosu, 13 adet ham yağ tankı var.