Bursaspor, şampiyonluğun mimarlarından takım kaptanı Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

BURSASPOR'DAN MUHAMMET DEMİR AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten ve şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan takım kaptanımız Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Demir’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 2. Lig'de forma giydiği 20 maçta 13 gol, 5 asistle oynayan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bursaspor'un şampiyonluk başarısında önemli rol oynamıştı.