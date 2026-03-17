Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Aktaş, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Aktaş ile olay yerinde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti.

Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Hastanede tedavi gören Süleyman Aktaş, ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti. Aktaş’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Dursun B.O.’yı yakalayıp gözaltına aldı.

ENİŞTESİNİ VURDU

Anadolu Ajansı'nın haberine göre: Dursun B.O. (27), aralarında husumet olduğu öne sürülen eniştesi Süleyman A. (33) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Dursun B.O., tabancayla Süleyman A.'ya ateş etti.

Olay anında Süleyman A. bacağından, çevrede bulunan seyyar satıcı bir kadın ise elinden yaralandı.