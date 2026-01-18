Açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.



Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu.

Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı. Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.