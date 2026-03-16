Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak çalışan yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 14 yabancı uyruklu kişinin kaçak çalıştığı belirlendi.

KİMLİKSİZ VE FARKLI İLLERE KAYITLI KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede yakalanan kişilerden 5’inin kimliksiz olduğu ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi.

7 kişinin Bursa’ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi bulunduğu, 2 kişinin ise başka illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi taşıdığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu kişilerin Bursa’ya getirilmesine aracılık ederek organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.