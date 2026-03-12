Burdur’da 27 yaşındaki bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Dere Mahallesi Çöğür Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte yaşayan Ümit D. (27), yakınları tarafından evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ümit D.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ilk değerlendirmesinde gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.