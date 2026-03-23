Türkiye’de milyonlarca vatandaş derin yoksullukla boğuşuyor. Enflasyondaki artış kağıt üzerinde azalsa da düşük ücretlerle çalışanlar ve en düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışanlar büyük bir borç yükü altında eziliyor. TÜRK-İŞ’in açıkladığı verilere göre şubat ayı itibari ile açlık sınırı 32 bin 365 lira olurken yoksulluk sınırı ise 105 bin 424 lira oldu. Bu rakamlar, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı alanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum olduklarının göstergesi oldu.

Ankara’da ortaya çıkan bir görüntü Türkiye’de yoksulluğun geldiği durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara’da bir markette ‘bayat ekmeğin’ 6 liraya satıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara’da unlu mamuller de satan bir süpermarket, camekanına ‘Bayat ekmek 6 lira’ ilanı astı. Market sahipleri bayat ekmeğe rağbet olduğunu belirtirken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşımız bayat ekmeğin peşine düştü bu durum ekonomik çaresizliğin çok açık bir göstergesi’’ dedi.

EN UCUZ EKMEĞİN FİYATI 20 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ankara’da en ucuz ekmek 15-20 TL arasında fiyatla satılıyor. Etimesgut’taki süpermarket ise bir gün önceden kalan ve bayatlayan ekmekleri indirimli fiyata satışa çıkarıyor. Bir gün önceden kalan ekmekler ‘bayat ekmek’ etiketi ile 6 liradan satılıyor.

Market çalışanları bayat ekmek satışına 14 Şubat günü başladıklarını ve satılmayan ekmekleri bu yöntemle değerlendirdiklerini belirterek, “Bayat ekmek çöpe gitmiyor ve ihtiyaç sahibi de ucuza alıyor. Rağbet de var, vatandaş ekonomik nedenlerle ucuz fiyata bayat ekmek alıyor’’ açıklamasını yaptı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşımız bayat ekmeğin peşine düştüyse bu durum, ekonomik çaresizliğin açık bir göstergesidir. Geldiğimiz nokta sözün bittiği yerdir. Yarı fiyata bayat ekmek satılan bir ülkede ciddi biçimde kriz var demektir” diye konuştu.

"İKTİDAR VATANDAŞINI BAYAT EKMEĞE MUHTAÇ HALE GETİRDİ"

Yaşanan tabloda ekonomik başarı adı altında vatandaşın bayat ekmeğe muhtaç kaldığını aktaran. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şöyle devam etti:

“Ülkede durumun üzerini örten ve ‘ekonomik başarı’ diyerek hikaye anlatanlar, milletin yaşadığı gerçekleri görmüyor. İktidar vatandaşını bayat ekmeğe muhtaç hale getirdi. Yanlış ekonomi politikaları sonucu gelir adaletsizliği ve derin bir yoksulluk var.”